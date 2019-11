Denuncian ciudadanos mal uso de espacios para discapacitados

Habitantes y automovilistas que residen en este puerto, denunciaron la manera en que algunos conductores no respetan los estacionamientos azules destinados para personas con discapacidad, reconociendo que hace falta mucha sensibilización y respeto para este sector de la población.

A pesar de la sanción que establece el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Los Cabos a los automovilistas o choferes que no respetan los espacios azules, de aproximadamente 8 mil pesos, no falta la persona a quien no le importe dicha disposición y hace uso de los casos exclusivos.