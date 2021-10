Denuncian construcción de antena en colonia Miranda

Vecinos de colonia Miranda en Cabo San Lucas, denunciaron la instalación clandestina de una antena de comunicaciones, misma que a pesar de tener los sellos de suspensión por parte de la administración pasada, trabajadores de obra continuaron construyendo; Protección Civil acudió al lugar para proceder con el retiró de la estructura, señalan que en Mesa Colorada fue suspendida otra obra de este tipo, ya que no contaban con el permiso de las autoridades.

Luz Carreón, líder de colonia Miranda, dijo que antes de que saliera la administración pasada, el hecho había sido denunciado y en el que la instancia de Protección Civil de Los Cabos procedió con la colocación del sello de clausura, sin embargo derivado al cambio de gobierno, es que los responsables de obra, reanudaron labores a pesar de tener el engomado.

Refirió que vecinos del lugar no están de acuerdo con la instalación de esta estructura, en el que ni siquiera fueron tomados en cuenta, pidieron la intervención de las autoridades para que busquen la manera de que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir en la zona.

Por su parte, Juan Loya, jefe de Inspección del área de Protección Civil del Municipio de Los Cabos, dio a conocer que atendiendo la denuncia ciudadana, es que acudieron a la zona para verificar la obra, descubriendo que existe una suspensión de labores de la pasada administración, significado de que el proceso administrativo continúa a pesar del cambio de gobierno.

“Se realizan los trabajos para desarmar la torre, debido a que no cumplen con las normativas de la autoridad, desafortunadamente no hicieron las cosas como debieron y no dieron aviso al Municipio; hay que acatar los lineamientos y procedimientos, además de contar con el anuencia de los vecinos”.