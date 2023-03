La delegación de Santiago fue fundada en 1723, esta población se encuentra ubicada al centro del área rural de Los Cabos, a una hora aproximadamente del norte de San José del Cabo.

Durante varios años los paisajes naturales han cautivado a turistas de todas partes del mundo, pero la tranquilidad de la zona está en peligro, ya que desde inicios del mes de marzo habitantes de la comunidad han denunciado mediante redes sociales, la extracción de piedras mismas que son utilizadas como muro de contención de los arroyos principales que rodean a la delegación de Santiago.

De acuerdo a una denuncia anónima recibida a nuestro WhatsApp 624 108 1873, la extracción de este material ha comenzado a alertar a la ciudadanía además de que se ha generado un miedo ante la próxima llegada de los efectos hidrometeorológicos.

“El por qué están sacando tanta piedra de donde está el río ahí por San Jorge, son toneladas cientos de toneladas, han salido de piedra y hay un miedo absoluto de todas las personas de que se está acabando con el cauce del río y es una zona baja en donde el cauce del río agarra mucha velocidad y si no tiene todas esas piedras no saben a dónde se va a ir toda esa agua, seguramente va a provocar inundaciones y es mover el ecosistema, o sea, moverlo a su antojo siendo que es algo de la naturaleza y al estar ahí es por algo, no es no están ahí nomás las piedras de adorno, es por algo y dicen que hay permisos, pero nadie no ha visto los permisos”.