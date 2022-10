Ciudadano denuncia falta de atención médica en hospital del IMSS

A Enrique Ceseña, ciudadano de origen josefino, no le queda claro qué pasa con el médico urólogo en el Hospital General Subzona Número 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San José del Cabo. De acuerdo con su versión, en el hospital le han dicho que no existe médico de esa especialidad, pero también que se fue de vacaciones.

Entrevistado vía telefónica, el señor Ceseña, denuncia esta anomalía y al mismo tiempo reafirma:

“Hace como 15 días que estaba esperando yo porque ya me iban a dar la cita para operarme, me dijeron que el urólogo salió de vacaciones y que regresa hasta el mes de noviembre, (…) “Mis dolores ya son muy fuertes, pues, (…) Cómo va a ser posible que el urólogo en medio año salga dos veces de vacaciones, o por qué me están mintiendo o que investiguen en el seguro si es verdad, eso porque yo digo que han de tener muchos enfermos”.