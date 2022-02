Denuncian funcionaros locales hackeo de sus cuentas de WhatsApp

Funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, como el propio alcalde Oscar Leggs Castro informaron a través de redes sociales un supuesto hackeo a sus cuentas personales de WhatsApp, esto para hacer en su nombre solicitudes de dinero.

“Mi cuenta de WhatsApp fue hackeada, que no los sorprendan con peticiones de recursos. No tengo WhatsApp ni Telegram. Hasta nuevo aviso. ¡Que no te sorprendan!” publicó en redes sociales el edil cabeño.

Personal del área de Comunicación Social del XIV Ayuntamiento de Los Cabos también denunciaron hackeo de sus cuentas de WhatsApp, esto en plena veda electoral en la cual es difícil que puedan hacer apariciones públicas informado lo sucedido.

La diputada cabeña, Gabriela Montoya también denunció un robo de sus cuentas personales de redes sociales.

“Amigos, lamentablemente acaban de hackear mis cuentas personales, entre ellas WhatsApp y están solicitando dinero a través de mi número. Quiero compartirles que quien escribe mediante esa vía no soy yo, ya me encuentro en proceso de detener la situación y recuperar mis cuentas, sin embargo aún no me ha sido posible.

En cuanto tenga nuevamente uso de ellas se los haré saber, mientras les mando un fuerte abrazo y una disculpa a quienes han sido incomodados con este tema.

Si pudieran ayudarme a compartir para que llegue a más de mis amigos y familiares se los agradecería” publicó la diputada de la actual legislatura.