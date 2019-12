Denuncian inconsciencia de conductores de dompes que circulan llenos de materiales sin protección

La ciudadana Rosy Pagola denunció para CPS Noticias camiones y dompes que circulan por la carretera Transpenisular cargados de materiales como lo son arena y piedra, sin cubrir con malla de seguridad o tapas, que terminan ocasionando la caída de uno de estos materiales y afectan los vehículos que circulan por la vialidad, como lo es en su caso que se ha visto afectada por la inconsciencia de conductores resultando con 2 parabrisas de diferentes coches estrellados.

“Han sido varias veces nosotros nos dedicamos a la construcción sabemos que los camiones tienen una norma que deben llevar siempre su malla, la protección para no dañar a terceros, dos veces una en la pick up de trabajo y la otra en un carro partículas nos han quebrado los vidrios, la primera fue grande la piedra que cayó y la segunda vez fue en un coche donde costó mucho arreglarlo, no creo que los ciudadanos digan que no importan cuando es un problema para la comunidad”

Mencionó que en muchas ocasiones para las familias es difícil contar con un automóvil en sus hogares, destacó que traer el cristal quebrado representa un gran problema ya que al momento de querer solicitar la revista del automóvil en tránsito no se otorga.

Solicitó la regularización de estas unidades de transporte al gobierno estatal o municipal, ya que no es la única problemática.

“Son varios los dompes que se encuentran en la carretera a grandes velocidades, se han venido muy rápido los camiones donde uno como conductor se encuentra cruzando se encuentra al camión que viene muy rápido bajando con carga, la verdad se necesita una regularización, pero ya”

La ciudadana destacó que la sociedad no tiene a quien denunciar tras ocurrir estos hechos, “No nos queda más que aguantarnos, con un costó de reparación en nuestros bolsillos” indicó.