Denuncian maltrato de delfines: encerrados y con exceso de ruido

Denuncian que muy cerca del delfinario que está en Cabo San Lucas, hay un entretenimiento que hace demasiado ruido, provocando que los delfines sufran un estrés mayor y es que estás especies marinas se guían de manera acústica, activistas que sienten amor por los animales, piden la intervención de las autoridades y propietarios de este ruidoso servicio, para que saquen a estas especies del sufrimiento en el que viven.

Mariel Selene Tejeda, integrante de México Empty the Tanks, indicó que en el lugar hay 6 delfines que viven en un tanque de concreto, viviendo el estrés de estar en cautiverio y bajo ciertos procedimientos médicos muy rudos, además de otros factores negativos, especies que se guían mediante el sonido, como el humano con la vista.

Explicó que a un lado del estanque donde se encuentran los delfines, hay un servicio llamado The Flight en el que la persona puede vivir la experiencia de volar y para eso tienen unos compresores que avientan aire y que son muy ruidosos.

“Están incrementando su nivel de estrés, no olvidemos que los mamíferos marinos y en especial los delfines, son animales acústicos de sonidos, es decir, viven en un mundo de sonidos, así como nosotros los humanos nos guiamos con la visión ellos con la audición, el estrés de mamíferos marinos interviene la música en altos volúmenes, ruidos repetitivos como el de compresores, bombas de agua, de filtros y que son las principales fuentes de daño.

Indicó que México Empty the Tanks ha interpuesto más de 40 denuncias de este tipo de acciones en 3 años y las autoridades ambientales no han prestado oídos ni ojos a estos delitos ambientales, pareciera que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no existiesen, es un tema grave, debido a que no existe quien pueda vigilar estos negocios, de por sí los animales son sometidos al abuso y con esso ya es demasiado.