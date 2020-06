Denuncian obstrucción de vía pública en colonia El Mezquitito

Señalan que constantemente es depositado material de construcción particular en las calles Arquitectura entre Administración y Geología

La Paz.- Vecinos de la colonia Solidaridad, conocida como El Mezquitito, colindante con El Calandrio, denunciaron que parte de la vialidad en las calles Arquitectura entre Administración y Geología, se encuentra obstruida por material de construcción de una obra particular, según mencionó un vecino que prefiere no ser identificado.

“La denuncia es respecto a material que se ocupa para construcción que está en vía pública. Ahorita apenas acaban de echar material pero por lo regular siempre ha habido material así tirado, a pesar de que sí tienen espacio adentro como para que lo pudieran meter”, expresó.

Añadió que le parece injusto debido a que la justicia no se aplica igual para todos, ya que a pesar de que la situación es recurrente y ha sido denunciada en diversas ocasiones, ni las autoridades ni los líderes de la colonia hacen algo al respecto.

“En otras ocasiones cuando uno tiene algo en la vía pública, rápido nos hacen una multa o nos hacen meter el material a nuestras casas”, expresó.

Señalaron que si bien el material no obstruye el paso a los automóviles de la zona, sí lo hace con quienes transitan de manera peatonal, quienes no pueden caminar por el área destinada para las banquetas, poniendo en riesgo su vida al tener que transitar por el arroyo vehicular.

“En primer lugar es muy corta la calle y los carros que vienen pues no dejan pasar a los peatones, de hecho no hay banqueta por donde podamos pasar, así que ese material obstruye”, concluyó.