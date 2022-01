Denuncian pésimo servicio en ISSSTE de CSL; no hay médicos que atiendan

Seguidor de CPS Noticias, denunció que la atención medica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cabo San Lucas, deja mucho que desear debido a que no hay médicos y lo más delicado, que no avisan la ausencia de éstos y hacen ir de “oquis” a los pacientes.

En la inconformidad la persona expresa que el pasado martes fue al ISSSTE de Cabo San Lucas para llevar a su madre a la consulta que tenía agendada, sin embargo, cuando llegaron al lugar, se llevaron la gran sorpresa de que no había servicio y todo porque un doctor estaba de vacaciones y el otro, enfermo de coronavirus.

Indicó que el pasado sábado tampoco se contó con el servicio de consultas por la ausencia del galeno, sólo se encontraba la enfermera y la responsable del área administrativas, mismas que tenían la disposición de ayudar, sin embargo, no podían hacer mucho, ya que no resolvieron nada.

Aseveró que su madre padece de enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión, lo que le parece injusto, que no reciba la atención que merece, sobre todo considerando que la cita estaba generada desde la Ciudad de México, lo que parece increíble que autoridades no sepan que esos consultorios médicos no tienen personal.

Concluyó exhortando a las autoridades de Salud a que hagan algo al respecto, ya que esta situación irresponsable no puede estar pasando, sobre todo considerando la gran cantidad de afiliados que hay en Cabo San Lucas, pero lo más molesto de todo esto es que el personal de ISSSTE no tenga la amabilidad de hablar para cancelar la cita ante la falta de médicos.