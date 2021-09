Denuncian que “Ruta del Desierto” no respeta tarifa para adultos mayores

Cansado del abuso de los transportistas, el señor Miguel Ángel Pérez Lugo, se comunicó a la redacción de CPS Noticias, para dar a conocer que desde hace meses el transporte público denominado “Ruta del Desierto” no respeta las tarifas establecidas para los adultos mayores de 60 años.

En una plática nos expuso que tienen casi 70 años y por cuestiones de salud acude de manera periódica desde Cabo San Lucas al IMSS ubicado en San José del Cabo, no obstante, y pese a mostrar su credencial de INAPAM la “Ruta del Desierto” simplemente no le respeta la tarifa y la excusa es la pandemia.

“Eso no es una respuesta, porque la pandemia afectó a todos, en forma general y esas gentes pues no hacen el descuento, el transporte cobra 37 pesos cuando a nosotros anteriormente nos cobraban 21”, expresó.

Expuso que el motivo de contactar a este medio periodístico es con el fin de que la situación se solucione pues es algo ya establecido por el Gobierno y debe de respetarse.

“Si yo le pago los 21, dicen no, son 37 pesos, no hay ningún descuento si no bájese”, aseveró.