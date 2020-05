Denuncian riesgo sanitario por colapso de drenaje en colonia 8 de Octubre

La Paz.- A través de una denuncia ciudadana, Zulema Núñez Pérez comentó que en el Callejón de Acceso entre Constituyentes de 1975 y Estado 30, colonia 8 de Octubre, las tuberías del drenaje colapsaron, lo cual ha provocado que las aguas negras no lleguen a la red pública y se estanquen en los domicilios provocando malestar y un riesgo sanitario para las familias de la zona.

“Eran tubos de asbesto que se desmoronaron y ya no están, entonces lo que estaba pasando en mi domicilio no era que el drenaje estuviera tapado… era que se me estaban anegando las aguas negras de los otros vecinos, porque en el trayecto de la casa hacia la red pública, la red principal en la calle estaba cortada, entonces se empezó a venir hacia nuestra casa y a salirse, una situación por demás terrible”, explicó.

Comentó que este problema empezó en diciembre, y desde entonces ha hecho diversos reportes que no han sido atendidos por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (Oomsapas), mientras que agregó que hace dos semanas, en las oficinas de dicha dependencia le dijeron que el material para reponer la tubería tardaría un tiempo en llegar, mientras tanto el problema se agudiza.

“Hablé con mis vecinos, les dije que me tuvieran tantita consideración y que entendieran que todo el desagüe de sus drenajes viene a dar al domicilio de mi papá, y hay aguas negras por dentro de su domicilio. Los vecinos ya están molestos, están enfadados, me han dicho que si no he hecho nada, les digo que sí, y les enseñé el escrito donde está firmado y sellado por la dirección”, expresó.