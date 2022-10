Testigo denuncia uso excesivo de la fuerza durante tiroteo en la Tamaral

A la mesa de redacción de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, un ciudadano; quien pidió el anonimato por temor a represalias, denunció presuntamente, el uso excesivo de la fuerza en contra de la persona detenida en un tiroteo registrado el pasado lunes en la brecha Nicolás Tamaral de la delegación de Cabo San Lucas, la cual, señaló que el carro fue manipulado por los propios elementos policiales.

Poco después de mediodía del lunes 3 de octubre del presente año, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la brecha Padre Nicolás Tamaral de la delegación en mención, de acuerdo a las primeras versiones de personas en el lugar, todo se originó por una persecución policial que derivó en un intercambio de disparos, pero Seguridad Pública de Los Cabos informó como versión oficial que fue un intento de asalto.

Seguridad Pública afirmó en redes sociales que recibió reporte a través del C4, en él que señalaban que un vecino de la colonia Las Palmas, había sido víctima de un asalto en su domicilio, solicitando el apoyo de elementos policiales, los cuales, pudieron localizar al ladrón, logrando la recuperación del botín de lo robado y la detención del sujeto.

No obstante, en exclusiva para este medio periodístico, un ciudadano hizo llegar a nuestras redes sociales, material e información donde aludió que los elementos ejercieron uso excesivo de la fuerza en contra del detenido, manifestando lo siguiente:

“Soy un cliente del lugar donde sucedieron las detonaciones y vi como casi matan al muchacho que venía manejando, la verdad no estoy de parte de nadie, pero solo es el punto en que vi las cosas. Le tiraron a quemarropa y le lograron pegar un balazo en un pie, aún así, lo hicieron que se parara a la fuerza lleno de sangre y violentamente enfrente de mí, el muchacho no estaba armado.

Se me hizo muy injusto por que ya estaba acorralado no había ningún motivo por el cual, los oficiales abrieron fuego contra él y lo hirieron después que pasara todo, sin ningún motivo, me amenazaron los policías y militares, me hicieron borrar los videos que tomé”, refirió la persona denunciante.