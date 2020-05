Denuncian vertedero de aguas negras en escuela de monta de caballos en Santa Rosa

Nidia Lorena Ceseña Montaño denunció ante las cámaras de CPS Noticias un fuerte derrame de aguas negras a espaldas de un conocido supermercado naranja en la colonia Santa Rosa, misma problemática que tiene desde agosto del año pasado:

“Debido al derrame de aguas negras hemos tenido varios problemas y estamos tratando de evitar que a temporada de lluvias nos vuelva a afectar, aparte que no se limita el acceso cada que se desbordan porque sólo se encuentran retenidos por muros de tierra, por lo que cada que se desbordan se empieza a llenar el terreno Y desde luego el olor nos está causando molestias tanto de salud como en los animales también por las moscas; fue a principios de agosto cuando empezó el derrame de aguas negras, nosotros creímos que era a causa de lluvias pero resulta que no, es porque se requiere una tubería de mayor tamaño pero la obra que le iba a dar solución a ésto y no se concluyó, y hasta la fecha el agua sigue drenando, seguimos respirando toda esta agua”.

Señaló que derivado que las aguas negras corrían a lo largo del terreno donde tienen una pequeña escuela de monta de caballos, ya han fallecido dos caballos derivado de las enfermedades que han contraído por las aguas negras.