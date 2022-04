Ciudadanos de BCS consideran que denunciar es perder tiempo 

Los Cabos no solo se caracteriza por su importante vocación turística, la seguridad ha sido una de las principales cartas de presentación; donde empresarios y autoridades de seguridad trabajan en conjunto a través de la Mesa de Seguridad que preside el Consejo Coordinador.

En este mismo sentido, ¿qué opina la ciudadanía referente al tema de seguridad?

En la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) resaltó que el 49.6 % de la población no solo de Los Cabos, si no de todo el estado de Baja California Sur, percibe a la inseguridad como el principal problema.

La misma encuesta revela un dato alarmante donde de todos los hechos delictivos que se registran en la entidad, el 40.6 % de la población no denuncia porque cree que el proceso “es una pérdida de tiempo” y no se resolverá en tiempo y forma.

Por este motivo, el subprocurador Regional de la Zona Sur, Antonio López Rodríguez, explicó que el nuevo Sistema de Justicia Penal ha mejorado la atención de los ciudadanos, recortando los tiempos para poder presentar las denuncias ante el Ministerio Público (MP)

“Si se resuelven, en mi opinión particular si creo que se resuelven más pronto los asuntos. Si se refieren a la atención del ciudadano; porque me preguntaste que los ciudadanos no denuncian por la pérdida de tiempo. Cuando acudes a procuraduría te atienden más rápido que el sistema tradicional, pudiéramos hacer esa comparativa; yo pienso que si hay una atención más rápida”.