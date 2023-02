Habrá segunda fecha para el concierto de Depeche Mode en la CDMX

Este 24 de febrero, la banda británica Depeche Mode anunció nuevas fechas para su gira “Memento Mori Tour”, debido a la alta demanda que ha tenido tras su regreso a los escenarios, por lo que todos aquellos que se quedaron fuera de la preventa para el concierto del 21 de septiembre, ahora tendrán otra oportunidad para poder cantar a todo pulmón junto a Dave Gahan y Martin Gore.

Para todos los fans mexicanos, aún hay esperanzas, pues entre las nuevas fechas anunciadas, se encuentra la Ciudad de México, precisamente. Así lo confirmó la agrupación a través de sus redes sociales, por lo que ahora el concierto previsto en el Foro Sol tendrá una segunda fecha, el 23 de septiembre.

Due to overwhelming demand, additional dates have been added for Atlanta, Mexico City, San Diego and Los Angeles. Tickets on sale March 1st! Details: https://t.co/rJtl0RFsdy pic.twitter.com/XQ4hnb86Qu

— Depeche Mode (@depechemode) February 24, 2023