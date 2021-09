Tres dependencias se resisten a dar información al ciudadano

A unos días que concluir la evaluación del ejercicio municipal de Los Cabos 2021 y al dar a conocer el resultado del ejercicio 2020, Margarita Díaz Jiménez, titular del Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos (OCI) al reunirse con el Grupo Madrugadores, reconoció que dependencias como Oficialía Mayor, Agua Potable y Seguridad Pública, son las que han tenido mayor resistencia a dar información y en contraparte, el indicador de Igualdad de Género del Instituto de las Mujeres es el único en verde.

Entrevistada al término de la reunión, indicó que están en días de terminar la evaluación 2021 de la actual administración municipal, sin embargo de acuerdo a lo que han trabajado más o menos viene muy parecidos los resultados a la evaluación del año pasado, reconociendo que en el 2020 por el tema del covid-19, hubo una pausa en muchas dependencias y reconoció que casi siempre el último año de todo gobierno hay pausas por el tema de elecciones y si no aprovechan los funcionarios los primeros meses del año ya no se avanza mucho después, porque ya el ánimo está más en el cambio de gobierno.

Confió en que la evaluación 2021 sea en los mismos términos del año pasado donde hay algunos indicadores en verde, algunos pasaron en amarillo pero sigue habiendo un gran porcentaje de rojos por varias circunstancias, en algunos casos por falta de presupuesto como ocurrió en servicios públicos que dejaron de recibir muchos recursos y en algunas otras dependencias porque hubo cambio de personal, mucha gente se fue a campaña y además hubo brotes de covid en el municipio y hubo disminución de personal y eso influyó en los resultados del ejercicio de gobierno.

No obstante, Margarita Díaz, resaltó que la alcaldesa dio mucha apertura al OCI, fue mucho mayor que en los anteriores gobiernos, el personal en general, con algunas excepciones, los servidores públicos, se mostraron abiertos a dar la información y algunos avanzaron más como en el caso de Transparencia, Contraloría, Instituto de Las Mujeres, Derechos Humanos y Protección Civil, no así en Oficialía Mayor, Agua Potable y Seguridad Pública.

“En el caso de agua potable la verdad estamos igual, no se porqué hay resistencia para dar información, ahí es una de las situaciones que tenemos que ver muy en particular con el alcalde electo Oscar Leggs porque no hay mucha apertura en cuanto a dar información les cuesta mucho trabajo cumplir”.

Hay una creencia de que la información en áreas como agua, seguridad pública y oficialía mayor que los temas son confidenciales y no lo son, es una información que debe ser abierta a los ciudadanos, reiterando que no es por falta de voluntad de la alcaldesa Armida Castro Guzmán ni de las instancias de primer nivel, por lo que el reto es trabajar más intensamente en estas áreas en el próximo gobierno.

“Oficialía mayor está en amarillo tiene un indicador nada más que es el programa de adquisiciones pero no nos dan todas las evidencias, ahí también no se porqué les cuesta mucho trabajo, esa debería ser una situación de la más abierta para la ciudadanía, pero como que viene de creencias de antes, algo que se viene en el subconsciente, aún con esas áreas que nos ha costado trabajo conseguir información yo creo que hemos avanzado muchísimo como ciudadanos”, observó.

Caso contrario, destacó que ha habido un gran avance en los indicadores del Instituto de las Mujeres; si bien en el ejercicio 2020 no está la dependencia en verde, pero sí el indicador de igualdad de género, tenía varios pendientes como que el tema de recursos humanos estaba centralizado, dentro de su reglamento interno había dependencias que no estaban formalizadas de acuerdo a los indicadores de la ISO 18091, situaciones que ya corrigió por lo que estará mejor evaluada para el 2021.

Resumió que en el ejercicio 2020 el municipio en el comparativo por sub indicadores el municipio obtuvo 83 en verde, 140 en amarillo y 144 en rojo, cuando en el 2018 al inicio del actual gobierno tenía 84 sub indicadores en verde, 104 en amarillo y 124 en rojo, es decir creció en el rojo.

En lo que no se cumple, citó: no actualización de la normatividad, incompletos diagnósticos y programas de las dependencias y también no del todo completos en los objetivos, metas y calendarización en su informe de resultados.