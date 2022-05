Eugenio Derbez dice que Televisa lo vetó por hablar del Tren Maya

Eugenio Derbez confirmó que Televisa México ya no lo quiere, luego de que por medio de un mensaje enviado a alguien importante de la empresa, le dieron largas para explicaciones.

Durante una entrevista radiofónica con Javier Poza, el comediante dijo que comenzó a darse cuenta de los hechos cuando por la entrega del Oscar, donde ganó la cinta “CODA” en la que participa, le cancelaron dos entrevistas media hora antes de hacerlas.

“De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, contó a pregunta expresa.

“(Entonces) mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, que uno puede visitar. Ahora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje”, detalló.