Derechohabientes del IMSS denuncian retrasos y obstaculización en cobro de incapacidades

Daniela Pérez

La Paz. A través de una denuncia ciudadana, Adrián Javier Hernández Vidales señaló que derivado de un accidente en su trabajo el día 6 de marzo, en donde resultó fracturado de un pie, ha enfrentado diversos obstáculos para la liberación y cobro de sus incapacidades en la clínica #34 del Seguro Social en la ciudad de La Paz.

“El 6 de marzo tuve un accidente donde se me quebró el hueso quinto metatarsiano del pie derecho, y lo que pasa es que no me han querido hacer válida la incapacidad… Yo estaba trabajando, fuimos por una maquinaria, brinqué y me lesioné el pie”, expresó.

Señaló que después del accidente acudió al área de urgencias del IMSS de donde es derechohabiente, sin embargo, comentó que en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo no quieren hacer válido el formato ST-7 que corresponde a una calificación de probable riesgo de trabajo por lo cual no ha podido cobrar ninguna incapacidad hasta el momento.

“No me están pagando, andamos batallando aquí, de hecho ahorita tengo que ir al Seguro porque estoy en la clínica #34, hoy se me acaba la última incapacidad que me puso el ortopédico, y pues se me van a estar juntando las incapacidades porque no puedo cobrar ninguna, las tengo acumuladas nada más, y como no me puedo mover mucho, mi hermano es el que me está ayudando a hacer el movimiento ese y lo traen con vueltas”, explicó.

El hermano de Adrián Hernández quien se ha hecho cargo de la mayoría del trámite, comentó que los obstáculos que se han derivado son porque en el formato ST-7 no es legible la hora de entrada al trabajo, lo cual es considerado como un error que se debe corregir, sin embargo, cada vez le piden más papeles y trámites para resolverlo.

“La verdad la primera vez que no le quisieron pagar fue porque la ST7 tenía un error, me dijeron que fuera con el doctor Valdemar en la delegación, y le dijo a la trabajadora social que mandara una carta aclaratoria al patrón, lo cual no quiso hacer”, comentó.

Finalmente señaló que durante el transcurso del trámite se ha encontrado con personas que están en la misma situación, y en todos los casos se trata de una obstaculización por parte de Salud en el Trabajo.

“Hay muchas incapacidades que no han querido pagar… entonces Salud en el Trabajo es el que está reteniendo, y en todos lados a donde he ido me han dicho lo mismo, si ahí no aceptan la ST-7, no me van a liberar las incapacidades, por eso yo digo que es Salud en el Trabajo la que está deteniéndolas”, concluyó.