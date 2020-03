Desabasto de medicamentos en clínica No.34 de La Paz

EDITH VELAZQUEZ

Foto: Bismarck Moyrón

La Paz.- Denuncia ciudadano de manera anónima, desabasto y retraso de sus medicamentos en la clínica número 34.

De manera anónima y por miedo a represalias, un derechohabiente de la clínica Num.34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), declaró que teme por su salud al padecer del desabasto de medicamentos, en la institución de salud no le dan respuestas.

Así mismo dijo que, preocupado por su salud se vio en la necesidad de conseguir el medicamento a través de una donación ya que sus pastillas en el mercado tiene un precio muy elevado, mismo que no puede solventar.

“Yo acudí a la clínica num. 34 y allí me dieron mi receta fui a surtir la medicina, me sellaron la copia y la original se la quedaron ellos. A la copia le pusieron unos números para que yo me comunicara, que nunca contestan por cierto. Entonces, yo acudí personalmente y me dijeron que era problema del proveedor y la verdad yo tuve que conseguir la medicina. La tuve que conseguir en Cáritas que está detrás de la catedral. Y ahí presentando la receta con fecha vigente ahí me surtieron totalmente gratis la medicina, ya que la compra en una farmacia cuesta bastante cara”, aseveró.

Agregó que, no es la primera vez que sucede lo mismo, dijo, desde septiembre del año pasado fue cuando comenzó el retraso con sus medicamentos.

“No es la primera vez que me sucede, cada mes que yo surto mis medicinas me salen faltando dos o tres medicinas. Me dan un valecito, ellos se quedan con la original la que está firmada por el médico, si llega a suceder me surten con ésta y pues la verdad no sé qué estén haciendo con las medicinas, que me surtan a mí con la copia se me hace muy raro…El problema viene radicando desde septiembre para acá, desde septiembre ellos dicen que no tienen medicinas y le dan a uno un vale pero para surtirlo con ellos, no es un vale para ir a una farmacia a surtirlo, si eso fuera así no le harían la vida tan difícil a uno”, puntualizó.