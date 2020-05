Desalentadores los resultados de la encuesta Diagnóstico Empresarial Covid-19 en La Paz

La Paz.-Tras haber concluido la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en La Paz, la encuesta Diagnóstico Empresarial Covid-19 BCS, realizada a empresas afiliadas a Canaco, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz, Alonso Gutiérrez Martínez declaró que los resultados dejaron un panorama desalentador para el municipio de La Paz.

Insistió en que el resultado es triste ya que plantea una radiografía lamentable del contexto actual de las empresas en la capital del estado, en la que el 84% de las empresas no han recibido un apoyo por parte del Gobierno, y el 92% comenta que no son suficientes los apoyos gubernamentales que hasta ahora se han autorizado.

En ese sentido, fue el 30% de las empresas que declararon requerir de un crédito o financiamiento para hacerle frente a la nómina, al no existir prórrogas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“El 30% dice que requiere crédito o financiamiento para hacerle frente a la nómina y no tener que despedir empleados, y nada más el 18% necesita recursos para hacerle frente al impuesto ya que el sistema de administración tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no están dando prórrogas hacia los empresarios, una medida evaluada como mala por parte de los empresario.

Ante tal escenario, Gutiérrez Martínez compartió que las empresas por su parte se encuentran trabajando en los protocolos de salud, pero incluso para poder atender ese tema será necesario el financiamiento y poder atender los requisitos.

“Estamos trabajando para que los protocolos de salud que recientemente acaba de marcar el Gobierno Federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) bajen a nuestras empresas, sobre todo las Pymes y todas en general. Para que hagamos cambios en nuestras empresas, se tendrá que hacer una inversión para cumplir con todos los requisitos de la norma, para que nuestras empresas estén listas para cuando el semáforo se ponga en verde y nos permita abrirlas, en ese momento todos debemos estar listos”, indicó.

Cabe destacar los siguientes datos de la encuesta: el 43 % de las empresas encuestadas actualmente están cerradas; el 23% de las empresas han tenido que despedir empleados; el 47% no conoce los apoyos del Gobierno federal; el 69% no conoce los apoyos del Gobierno estatal; el 83% no conoce los apoyos del Gobierno municipal y finalmente el 42% no podrá pagar la nómina de mayo completa.