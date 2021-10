PGE solicita tu ayuda para encontrar a Ana Karen Canizales de 15 años

Ante la desaparición desde el pasado 23 de octubre de una menor de 15 años que responde al nombre de Ana Karen Canizales Mornes la PGJE activó su búsqueda a través del Protocolo Alba.

Como características particulares la menor mide 1 metro con 50 cm, es de complexión robusta, de tez morena, cabello castaño oscuro y ondulado por debajo de los hombros, no obstante, no se reportó alguna seña particular

Hasta el momento se sabe que la adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia Solidaridad Mezquitito en la ciudad de La Paz alrededor de las 09 de la mañana y vestía una blusa color blanca, pantalón de mezclilla color azul, tenis negros con rosa y portaba una pequeña bolsa color café.

Por lo anterior las autoridades solicitan que si alguien tiene información de la mejor de edad se comuniquen al 911 o bien al 800-47-45-32-27.