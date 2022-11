Desaparecer al INE es un atentado contra la democracia: senadora Guadalupe Saldaña

Esta semana continúa la polémica sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha ocasionado marchas y manifestaciones en decenas de ciudades de todo el país, en contra de la iniciativa.

En ese sentido, la senadora de la república del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, señaló que desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) provocaría un retroceso en el país, atentando contra la libertad de elección con la que cuentan los ciudadanos. Reiteró que este órgano autónomo, se ha encargado de crear la alternancia del poder, tras 70 años en el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La propuesta que más ha generado controversia entre los partidos opositores y ciudadanos es la eliminación del órgano electoral, el cual pretende ser sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). El INE es el órgano electoral autónomo que surgió en 1990, entonces llamado Instituto Federal Electoral (IFE), para quitarle al Gobierno el control de las elecciones.

Además, la iniciativa eliminaría los organismos públicos locales electorales, los cuales organizan las elecciones locales en cada uno de los 32 estados, lo que implica que el INEC centralizará todos los comicios y consultas.

“Yo creo que es un retroceso para el país, un atentado contra la libertad de elegir a tus gobernantes; un atentado contra la democracia, un atentado contra la lucha que lleva décadas en este país que no se tuviera una institución obediente o mandadera del gobierno en turno, y hablo del gobierno que esté. Hemos tenido una institución independiente, el cual ha sido el árbitro y organizador de las elecciones; gracias a él se tuvo por primera vez alternancia en el poder, teníamos décadas con el PRI”.

Guadalupe Saldaña, quien además es la representante del partido en el estado, recordó que gracias al INE, López Obrador llegó al poder; señalando que este tipo de sucesos no definen a este órgano electoral, como una institución fraudulenta como ha mencionado en reiteradas ocasiones el ejecutivo federal.

“Gracias al INE llega Andrés Manuel López Obrador, llega Morena. Entonces no podemos hablar que tenemos una institución fraudulenta, porque entonces diríamos que este gobierno federal llegó de un fraude, y no es así. Claro que no es una institución perfecta, y tiene que mejorar. Pero de que tenemos algo distinto a lo que teníamos, por supuesto que sí”.