Descartan incremento en las cuotas para el semestre 2022 en la UABCS

Un supuesto incremento en las cuotas de inscripción el semestre 2022- 1 a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ha generado polémica entre los estudiantes incorporados en la máxima casa de estudios.

Todo derivado de un cruce de información no oficial y que ha hecho que surjan diversas posturas en redes sociales por parte de los estudiantes, una de ellas es que han convocado a no cubrir el pago requerido. Ante esta polémica, el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aclara que no existe un incremento en la cuota.

Incluso, lejos de un aumento, desde inicios de la pandemia se aplica por solidaridad a los estudiantes y sus familias se les ha implementado un descuento.

“Las aportaciones en los jóvenes estudiantes técnicamente no han tenido un aumento y para este semestre 2022 debo decirte que el Consejo General Universitario que es el máximo órgano dentro de la universidad, propuso el acuerdo de tener un 25% de descuento general considerando la situación en la que nos encontramos y como un acto de solidaridad, que quiere decir esto, una cuota que ronda los $1,670 pesos”.

A nivel regional la máxima casa de estudios, es la oferta educativa que menor aportación pide a sus estudiantes. Las cuotas y aportaciones de los estudiantes representan el 5% de los ingresos a la universidad

Sin embargo, existe un gran número de estudiantes que por cuestiones tanto académicas como deportivas se encuentran exentos de pago.

Actualmente existe una solicitud de más del 12% de estudiantes para ser acreedores a una extensión de pago, no descartan existan más jóvenes que requieren el apoyo, afirman serán atendidas todas las solicitudes.