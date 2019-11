Descontento estudiantil por preventa de boletos en transporte Rutas del Desierto

Cabo San Lucas .- Las unidades de transporte de la compañía Ruta del Desierto revelaron que a partir del 16 de noviembre se le daría acceso al sector estudiantil del municipio de Los Cabos sólo con compra previa de boletos, y se omitiría el pago de efectivo para el alumnado, mismos boletos que deberán obtenerse en la terminal de los autobuses en San José del Cabo, al respecto estudiantes denunciaron lo anterior a CPS Noticias y consideraron como una pésima idea y las consecuencias que estas acciones desencadenarán.

El alumno Luis Eduardo explicó que, aunque una de las ventajas que tiene la preventa es asegurar el cambio adecuado del pasaje, la situación es complicada cuando no tienes la accesibilidad de conseguir los boletos.

“El problema es que hay lugares limitados donde conseguirlos, no es como en que cualquier parte puedas conseguirlos; sino que tienes que ir a fuerza a la base a una estación, ese es el problema que no toda la gente tiene tiempo para ir para allá”

Dentro de las constantes problemáticas del alumnado en el transporte público es la indisposición de los choferes de los camiones, donde frecuentemente no quieren aceptar la credencial de estudiante por distintas razones; lo que ocasiona que el estudiante muchas veces tenga que pagar el pasaje completo.

Por otra parte, John Rufino usuario constante de este transporte y estudiante, denunció lo injusto que es para el sector estudiantil que se tomen estas medidas repentinas.

“Se me hace algo injusto debido a que muchos estudiantes mayormente en la mañana usan estos autobuses, entonces es algo que se tiene que notificar previo antes de que realicen las acciones, la noticia nos llegó como bomba, no puedes subir al camión y entregar tu dinero exacto, porque te dicen que ya no aceptan la credencial, que tienes que pagar los 37 pesos completos, y es muy injusto porque algunos traen el dinero exacto”.