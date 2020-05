Descubren en Jerusalén un edificio de 2.000 años de antigüedad

(Sputnik).- Arqueólogos israelíes han descubierto un sistema subterráneo de 2.000 años de antigüedad cerca del Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén. Se cree que fue utilizado por los antiguos residentes de la ciudad durante el período romano temprano, antes de la destrucción de la urbe y de su templo en el año 70 d.C.

Jerusalem – a subterranean system hewn in the bedrock from the Second Temple period was discovered under the Western Wall tunnels. It was used by Jews before the Romans have destroyed the city and the Second Temple in 70 AD.

Many Jewish artifacts were found as well. pic.twitter.com/0kdRfcGPNz

