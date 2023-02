Desde la Riviera Maya habrá boxeo en TV Mar

El sábado 18 de febrero llegará una nueva función de “Arena TV Mar”, al canal 10.1 con combates que son para no perderse por el talento que habrá desde el Domo de la Colosio en Playa del Carmen, Quintana Roo, en punto de las 19 horas y son 12 los pugilistas que verán acción.

La noche iniciará con Jorge “Piojito” Ruiz vs Matías Camaño, posteriormente, Zeus Varguez vs Ricardo “Monstruo” Solís, seguido de ella, Armando Pérez también estará presente junto a Luis Pérez Mosso. Ya para cerrar la noche, Royder “Magdaleno “Camacho vs Ricardo “Titan” Soto y finalmente, Erick “Pitubll” Gamboa contra Roberto “Torito” Nucamendi.

Será la sexta noche en que se realice una función de boxeo y que se transmitirá por la pantalla de TV Mar la noche del martes 18 de febrero, es importante recalcar que en marzo habrá otra función, la cual estará estelarizada por Jorge Leyva, su presentación en este año arriba del ring.