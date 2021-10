Prevén un 20% de deserción escolar en alumnos de educación especial

Martha Julieta Espinoza Trasviña, jefa de educación especial de la SEP en BCS, indicó que si bien aún no se puede hablar de un porcentaje de deserción escolar para el actual ciclo escolar que dio inició el pasado 20 de septiembre, se estima que en un 20% de alumnos de educación especial, perdió comunicación debido a diversos factores consecuencia de la pandemia por Covid-19.

“Con toda certeza lo vamos a tener el 31 de octubre que rendimos estadísticas nuevamente, pero si, el problema de la falta de empleo y todas las consecuencias que trajo consigo la pandemia fue lo que vino a afectar la no asistencia de algunos alumnos por la falta de comunicación, probablemente en un 20% perdimos contacto con algunos alumnos [..] la cantidad de deserción no fue tanto que se hayan ido, sino que no tuvieran las condiciones para tener el contacto con sus maestros”, explicó.