Encargado de panteón desmiente cobro por excavación de fosa en CSL

Enrique Calvario Heredia, coordinador de panteones de Cabo San Lucas, desmiente la denuncia pública en redes sociales, donde familiares denunciaron que les querían cobrar siete mil pesos para poder sepultar a su familiar en el panteón número dos, en la colonia 4 de marzo, de Cabo San Lucas.

La tarde del jueves 8 de diciembre, el medio “El Jitomatazo.com” hizo pública una denuncia de unas personas que aseguraban que una funeraria les vendió un paquete funerario que no incluía predio en el campo santo ni el servicio de una excavación derivado de una supuesta “confusión”.

Del mismo modo, notas de prensa señalaron que en dicho panteón hubo una persona que les estaría cobrando una cantidad de siete mil pesos para realizar la fosa y así poder sepultar al difunto, por lo que los familiares se vieron en la necesidad de cavar la tumba por su propia cuenta.

Al respecto, el coordinador de panteones de Cabo San Lucas desmintió lo sucedido, señalando que no se cobró en ningún momento esa cantidad, por lo que señaló lo siguiente:

“Hacemos entrega nosotros del lugar para que ellos sepulten, asimismo, estamos reorganizando los panteones, lugares que quedaron vacíos y donde ni hubo ninguna organización en administraciones pasadas. Aquí no se cobran los $7,000 pesos, si las funerarias hacen eso, nosotros no, aquí hay una persona que se dedica a hacer la excavación y la fosa pero no trabaja para el ayuntamiento”, expresó Enrique Calvario Heredia, coordinador de panteones de Cabo San Lucas.