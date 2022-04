Desmienten aplicación de cuarta dosis en BCS

Se han implementado módulos de vacunación contra el Covid-19 en zonas concurridas de la ciudad, ante la poca afluencia de participantes a las jornadas de inoculación y como una estrategia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha implantado módulos de ampliación a las afueras de establecimientos comerciales, así como en el Puerto de Pichilingue y en diversas explanadas con la finalidad de acercar el biológico a las personas interesadas.

Dicha situación ha generado incertidumbre entre la ciudadanía, quienes a través de redes sociales inmediatamente compartieron el rumor incitando a sus familiares a aplicarse una cuarta dosis contra el coronavirus.

En este sentido el equipo de CPS Noticias, contactó a la delegada de Programas para el Desarrollo de Baja California Sur, Yanssen Weichselbaum mencionó que por instrucciones del presidente las jornadas de vacunación se han intensificado.

Ante esta polémica la Delegación de Programas para el Desarrollo en la entidad, desmintió el hecho, aclarando que la información que circula respecto a la aplicación de una cuarta dosis es totalmente falsa.

“Tenemos 210 mil personas que hasta este momento no han recibido tercera dosis y 65 mil personas que no completan sus esquemas y para ello es el llamado para que no caigan en la desinformación, esperemos que no haya consecuencia porque la estrategia de vacunación no ha hecho modificación y estamos solo con tercera dosis”, agregó.