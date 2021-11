“Desorden e ilegalidad en El Médano; no se solapará a nadie”

Oscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos dio a conocer que el desorden y la ilegalidad que prevalece en la zona emblemática de Cabo San Lucas será atendido habrá mayor vigilancia y se aplicará la ley al hacer valer acuerdos incumplidos y que se vienen arrastrando por casi 2 décadas, por lo que Sindicatura procederá ante el caso.

Destacó que esta administración ya ha sostenido 2 reuniones de trabajo con los diferentes propietarios y directivos hoteleros de los negocios ubicados en la playa de El Médano, abordando temas muy interesantes y valiosos, como lo relacionado a unos baños públicos que se encuentran en la zona del andador y que por años han estado inhabilitados.

En cuanto al tema del andador que es propiedad del Municipio y está invadido por negocios, así como el estacionamiento público que se encuentra en manos de conocido hotel de la zona y que nunca entregó la infraestructura social a las autoridades, incluso por años ha lucra con este lugar dijo:

Relacionado al desenfreno en la proliferación de vendedores ambulante indicó que esta actividad será vigilada, además de que habrá una credencialización para que estén bien identificados, en cuanto a inspectores que cobran a vendedores ambulantes y hasta paleteros por trabajar en la zona, dejó en claro que:

“Sí alguien tiene algo, que lo denuncie y lo compruebe para actuar en consecuencia, porque no, es decir, me cayó gordo y lo voy a exhibir, no es así, que denuncie y compruebe, ¨y le damos para adelante¨, aquí no solapamos a nadie ni a vendedores que no tienen permiso ni a inspectores que se quieran pasar de listos”.