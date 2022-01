Desorden en Lomas del Valle de CSL es permitido por INVI

Los asentamientos de Lomas del Valle presentan un verdadero desorden en todo sentido, además de carecer de los servicios públicos básicos a los que tienen derecho y para colmo de males, las lotificaciones de algunos predios están empalmados, representando un serio problema para las familias que quieran regularizar su patrimonio.

Verónica González, habitante de Valle del Cabo dio a conocer que una de sus preocupaciones, es que autoridades hicieron un mal manejo de las lotificaciones, hay dobles manzanas y dobles lotes, situación que ha sido notificada a las autoridades y no han dado seguimiento, mucho menos solución.

En cuanto a la regularización en la tenencia de la tierra, dijo ser una mortificación más para las familias asentadas en Lomas del Valle:

“Ese, es otro tema que queremos ver con el Gobernador y es que el de la inmobiliaria que nos vendió los predios, invadió la ampliación dónde está la otra manzana doble, situación que me a afectado por qué no puedo escriturar, además tengo que hacer el pago por medio del INVI al

Ejido para que liberen el predio, así que no podemos pagar catastro, luz, predial y todo eso, hasta que estemos regulares”.