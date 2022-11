Solo serán despedidos los maestros suplentes: gobernador

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, aclaró los comentarios de la secretaria de Educación Pública, Alicia Meza Osuna, acerca de que habrá recorte de personal educativo en el 2023.

El mandatario explicó que únicamente saldrán de la nómina aquellos docentes que estén supliendo a un trabajador con licencia. Esto, una vez que el profesor titular retome sus actividades.

“Como cualquier suplente. Que les quede claro que no vamos a despedir por despedir […] Alguien que se va a ir a curar, o se va a ir a trabajar a lo que sea, tiene derecho a la licencia que le llamamos licencia sindical. Llegando el titular, los compañeros suplentes, para no decirle eventuales como categoría laboral, están conscientes de que regresando el titular pues ellos ya no tienen trabajo”, declaró.