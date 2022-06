LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO SE LEGISLO A “ESCONDIDAS”: PAN

Después que el Congreso de Baja California Sur aprobara la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Sectores de la población desaprobaron esta ley, principalmente legisladores y senadores que conforman la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Guadalupe Saldaña Cisneros, Senadora de la República por Baja California Sur por el PAN, sentenció que esta ley se realizó a “escondidas” y de manera “extraña”, esto al mencionar que no llevó un proceso legislativo adecuado, dónde permitiera analizar de fondo esta iniciativa de ley.

“Me parece que se legislo en las rodillas, de manera extraña, a escondidas, rápido, para que se entere el menor número de personas. Se rompió con el proceso legislativo. Generalmente una iniciativa se pasa a primera lectura, se analiza para darle segunda lectura, eso no sucedió y en una sola exhibición se saltaron todos los trámites y la aprobaron. En primer lugar eso reprobamos que no se haya seguido con un proceso.”

La legisladora y presidenta estatal del PAN en la entidad, calificó como lamentable que diputados del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), no contemplaran todos los sectores de la población; señaló que le parece un doble discurso, ya que por un lado aprueban el aborto, y por otro le quitan recursos a las estancias infantiles y programas en pro de la protección de la mujer.

“Me parece lamentable que Morena y PT que solo escuchen a los que piensan como él, y que no escuchen a la otra parte de la sociedad, hay que recordarles que hoy legisladores para todos los sudcalifornianos u sudcalifornianas, y tiene también que trabajar en las agendas de los demás. Me parece lamentable el doble discurso que aprueban esta ley porque están a favor de la mujer, pero me parece falto que por otro lado le quiten las estancias infantiles.”

Para Saldaña Cisneros, la entidad no cumple con las condiciones necesarias para llevar a cabo la interrupción de un embarazo; la infraestructura del sector salud está limitada. Tan solo la pandemia dio a relucir cómo el sector salud carece de insumos para poder atender de forma adecuada a los pacientes.

“Ya lo han dicho el sector salud y lo vimos ayer, no hay recurso destinado para atender para lo que se vaya a tener en Baja California Sur, que podría ser mujeres en atender estos procedimientos, no hay recursos en los hospitales. Ya lo vimos en la pandemia dónde los médicos tuvieron que comprar sus insumos, nos parece preocupante que se pongan en riesgo las mujeres.”

Por último la senadora panista concluyó mencionando que el gobierno debe comenzar a implementar programas de concientización y educación sexual a los diferentes grupos de la población, para llevar una sexualidad responsable y sana.