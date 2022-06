Mentira que la despenalización del aborto se tomara a la ligera: LAD

En cuanto a las declaraciones de la senadora Guadalupe Saldaña de que la despenalización del aborto fuera aprobada de manera sospechosa y sin escuchar las voces de todos, Luis Armando Díaz, diputado por el 7mo distrito, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos negó rotundamente dichas declaraciones.

“La verdad que a mí a veces me sorprende tanta desmemoria, porque no sé si sean representantes populares de Baja California Sur o no, pero desde el 2020 este asunto llegó al Congreso del Estado, y en el 2021 también hubo un intento de sacar adelante este tema”, destacó.