Ayuntamiento de Los Cabos va por 200 despidos más

El edil cabeño, Oscar Leggs Castro anunció más cambios en el personal administrativo del ayuntamiento de Los Cabos, así como cada una de las direcciones municipales, al dar a conocer ante los medios de comunicación que al momento se tiene un aproximado de 200 personas que fueron dadas de baja de la nómina municipal.

Uno de los últimos cambios realizados en la XlV administración municipal se realizaron en el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS Los Cabos), con la salida Roberto Valadez quien fungía como encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas del OOMSAPAS.

“Desde que iniciamos nosotros hemos estado trabajando con el tema de buscar los mejores perfiles y no solamente buscarlos y no tenerlos en áreas estratégicas, si no en donde puedan dar de más y en ese sentido hicimos algunos movimientos en Oomsapas, ya tenemos nueva administradora que es la contadora pública Verónica Olvera y en la secretaría particular de un servidor en presidencia estará el señor Roberto Valadez, por lo pronto”.