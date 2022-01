Despidos se hacen por ineficiencia y no por presiones asegura Leggs

Pese que se había anunciado que el pasado 25 de enero, en sesión de Cabildo, se efectuaría el enroque de los funcionarios municipales, el hecho no se dio; al respecto el mandatario local, Oscar Leggs expuso que el tema no se puso en la mesa porque estaban trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo y no se puede abarcan tanto.

Así mismo, en previa entrevista para CPS Noticias el alcalde municipal, informó que los enroques no implican el despido de algún director.

“Probablemente y es muy probablemente algunos cambien de área porque su perfil les da para otra área y no en la que están, entonces vamos a tratar de hacer los enroques para que esto funcione mejor”, afirmó. En cuanto a por qué no hay despidos dijo, “despidos no hay por qué no es así, los despidos no se hacen por presiones de ningún tipo, más que solamente por la eficiencia o la ineficiencia en el trabajo de cada uno”.

Cabe destacar que en varias ocasiones, Oscar Leggs ha declarado estar seguro del compromiso de su equipo de trabajo con respecto a la encomienda que les hizo, por lo que solo resta esperar la siguiente sesión de Cabildo para conocer los cambios.