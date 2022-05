Ciudadano denuncia despojo ilegal de sus terrenos

Fue en 1994 cuando el ciudadano David recibió un terreno en la colonia Buenos Aires con una extensión de 620 metros cuadrados.

Tras una emergencia familiar viajó a la Ciudad de México; a partir de ese momento iniciaría el calvario con su patrimonio inmobiliario, ya que se le notificó que ese terreno había sido invadido aún cuando él contaba con los papeles que acreditaban la propiedad. Lo despojaron de aproximadamente 200 metros cuadrados.

David “N” comento que:

“A partir de ahí he estado tratando, yo no invadí me lo dieron tengo el titulo en fin el nuevo dictamen ya sale con 371 metros cuadrados, se pierden los 200 metros no hubo autoridad que respondiera se le pidió apoyo al gobernador Agúndez no hubo apoyo, se le pidió el apoyo al gobernador Covarrubias no hubo apoyo en fin.

Con el gobernador Agúndez se le enviaron todos los documentos los recibió Alberto Ceseña que era el secretario particular y así me trajeron todo el sexenio vamos a ver y a ver que se puede hacer y se fue el sexenio y nada, cuando entra Covarrubias me mandaron con el licenciado doctor Rodrigo Serrano y ese me mando al INVI a ver si lo pueden ayudar ahí por que nosotros no y entonces qué autoridad”.