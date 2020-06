Después de 2 meses, se reactiva Mercado Orgánico en La Paz

La Paz.- Durante alrededor de 2 meses, los vendedores del Mercado Orgánico y Artesanal de La Paz AC, vivieron momentos difíciles ante el cese de sus actividades por la pandemia de coronavirus; sin embargo, la semana pasada reanudaron labores con la autorización del Ayuntamiento de La Paz.

Por lo tanto, el Mercado se encuentra todos los martes y sábados en Independencia esquina con Madero, colonia Centro, ofreciendo sus productos en un horario de 8:00 a 13:00 horas, de acuerdo con Luis Carlos Medina Vázquez, quien es vocal de dicha asociación.

“Lo que nosotros vendemos todo es para llevar, no vendemos casi nada que se coma ahí… Ya le expliqué yo al Presidente Municipal que estábamos dispuestos a seguir los lineamientos de salubridad, etc., y que pues no veíamos el porqué no podíamos vender nosotros, si todo lo que ofrecemos es empacado”, expresó.

Señaló que actualmente hay un reducido número de vendedores, pero poco a poco se irán incorporando los demás, los cuales antes de la contingencia sumaban más de 20 productores y artesanos.

“Ahorita tenemos quesos, pescado ahumado, hay algo de artesanía, el sábado se integra una compañera que vende salchichas, el sábado viene un compañero de Todos Santos que trae vegetales y verduras orgánicas y poquito a poco nos vamos a ir sumando más”, explicó.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a consumir local y acudir al Mercado Orgánico, el cual es administrado por los miembros fundadores de esta iniciativa, quienes en su mayoría se mantienen de sus ventas.

“Los que estamos yendo ahorita sí vivimos de eso nada más, estamos dedicados a eso; y tenemos otros compañeros que tienen otra actividad a los cuales no les afectó mucho, pero nosotros que vivimos de eso sí salimos afectados; por lo tanto, los invitamos a todos que acudan, ya mucha gente nos conoce. Los invitamos cordialmente a que nos visiten y vean los productos que estamos vendiendo”, explicó.