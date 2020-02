Destaca Haaland en triunfo de Dortmund

Borussia Dortmund se impuso por 2-1 al París Saint-Germain con dos goles del joven delantero noruego Erling Haaland en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en el equipo alemán tuvo más ocasiones de gol a lo largo de los noventa minutos.

El Dortmund logró imponer el partido que quería en la primera parte, le permitió muy poco al PSG en ataque y, pese a dificultades para llegar al área, tuvo dos buenas ocasiones para irse en ventaja.

La primera fue en el minuto 27, con un remate de Jadon Sancho dentro del área al que el meta costarricense Keylor Navas reaccionó con una buena parada.

Luego, en el 35, un remate de Haaland se estrelló contra la red exterior. En el 37 hubo otra buena llegada en un contragolpe en el área, pero el último pase, de Sancho a Haaland, no llegó a su destino.

Aunque a medida que fueron pasando los minutos el PSG empezó a tener ventajas en posesión de pelota, las llegadas a puerta brillaban por su ausencia. Lo único digno de mención fue una falta lanzada por Neymar en el minuto 11 que pasó junto al poste izquierdo de la portería de Roman Bürki.

En el segundo tiempo ambos equipos se liberaron un poco de sus esquemas tácticos. El Dortmund empezó a defender algo adelantado, lo que le daba más espacios a un PSG que avisó en el 53 con un pase de profundidad al argentino Angel di María que obligó a Bürki a salir de su área.

En el 65 Kyllian Mpappé tuvo una ocasión con un disparo dentro del área que paró Bürki.

Sin embargo, el Dortmund volvió a atacar. En el 67 Achraf Hakimi remató desde el borde del área por encima de la portería y en el 69 Haaland marcó el primero de la noche. La jugada la inició Sancho, que abrió balón a la derecha, desde donde Achraf lanzó un centro a Guerreiro. El remate del portugués fue bloqueado por un defensa, pero el rebote le quedó a Haaland para definir sin problemas.

El gol del Dortmund llevó a que el PSG aumentase la agresividad e intentase combinar más en la mitad contraria.

El empate parcial llegó en el 76, por intermedio de Neymar, que marcó con un remate dentro del área pequeña tras una jugada personal y centro desde la derecha de Mbappé.

Stop what you are doing and look at how fast Erling Haaland is 🤯

Clears the corner at the near post then charges up the pitch like an Olympic sprinter! pic.twitter.com/FASi2VgJhZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 18, 2020