Destituyen a docente de la Prepa Morelos por acoso sexual

La Paz.- La Preparatoria José María Morelos y Pavón en La Paz destituyó al profesor Moisés Villorín tras las denuncias de acoso sexual en su contra por parte de alumnas y ex alumnas.

El pasado martes 10 de marzo se dieron a conocer casos de supuesto acoso sexual por parte de algunos docentes de dicha escuela; muchos de ellos fueron expuestos por parte de ex alumnas.

Dos días después, la autoridad escolar anunció la destitución del docente que impartía la materia de matemáticas.

“¡Sí les creemos!”, declaró el director Crispín Aguirre Zamora. “A partir de este momento instruyo a la secretaria de la Dirección para que solicite ante el Sindicato abrir convocatoria para cubrir la plaza que deja vacante profesor Moisés Villorín’’.

“A partir de ese momento les anuncio que ya no es parte de la prepa Morelos”, informó ante la comunidad estudiantil y padres de familia.

Asimismo, comunicó que para tener las evidencias que entregaron las estudiantes, los Consejos Académico e Interno decidieron formar, en compañía del Sindicato, una Comisión Mixta Investigadora. Estará conformada por el Comité Ejecutivo del Sindicato, el Consejo Académico con representantes de los estudiantes, el Departamento de Psicopedagogía, el de Apoyo Académico y el Director.

El Director invitó a fomentar la cultura de la denuncia escrita. “No dejen pasar más tiempo, ya no están solas y solos”, dijo. “Nosotros como institución recibimos sus quejas y demandas, y estamos a su disposición para canalizarlas a las instancias legales correspondientes”, añadió.

En los casos de violencia verbal, se tratarán de manera interna. Añadió que ya se metieron los oficios en los que se informa a los trabajadores que sobre ellos hay denuncia.

También se conformará un expediente de cada caso y se seguirán los protocolos internos, se visitarán las aulas para observar el desarrollo de las clases, se pedirá capacitación constante y observará la conducta de todos los trabajadores.

Expuso que, mientras la Comisión Mixta de Investigación realiza las entrevistas a los estudiantes y hacen los exhortos y amonestaciones a los profesores, las clases que imparten los docentes señalados serán suspendidas.

El Director manifestó que en el tema del acoso sexual, los protocolos internos no permiten juzgarlo pues sale de su ámbito; en este tenor, recomendó llevarlo a la instancia correspondiente.

Aseguró que en el delito de acoso sexual por parte de los trabajadores “no lo van a solapar”. “Compartimos el sufrimiento que durante años vivieron y entendemos que ustedes no quieren que las generaciones actuales lo sufran”, sentenció.