Detección temprana del cáncer de mama diferencia entre la vida y la muerte

En el marco del mes de la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama, Martha Peña, con 64 años de edad, sobreviviente de este mal, comparte que le detectaron cáncer hace 5 años y hace 4 le operaron, “me sentí triste y deprimida, pasé por una situación difícil que al momento no asimilé, declaró.

“Me ha costado mucho trabajo, me he abrazado de mi religión, de mi Dios, de mi fe, de mis hijos, de mi familia que está lejos; y de la vida. Porque como les digo, no la quería por mis depresiones, ahora la quiero, porque digo, quién soy yo para quitármela o para seguir insistiendo en irme, sino hasta que Dios me diga, y aquí estoy, entonces, así como yo deseo que todos tengamos suerte, en qué momento nos vamos, no sé, pero mientras estamos aquí, hay que echarle ganas. Invito a la gente que aún no está en este proceso, que se cuide y que salgan adelante; y el día que lo tengan, lo enfrenten como todas nosotras porque somos luchadoras y somos mujeres valientes”, expresó la señora Martha Peña.