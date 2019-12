“Detectamos 5 casos de venta clandestina de materiales pirotécnicos en cantidades pequeñas”: Erick Santillán

San José del Cabo.- Erick Santillán, director municipal de Protección Civil en Los Cabos que tras los operativos que han estado realizando por el municipio para la inspección de los puestos de pirotecnia no explosiva detectaron 5 casos de vendedores ambulantes comercializando materiales explosivos, mismos que fueron prohibidos para la venta este año.

“En lo que viene siendo la revisión en los puestos de venta de pirotecnia no explosiva, así como la venta clandestina por decirlo así, ya se empezaron a hacer ciertas detecciones, se ha recogido el material y se ha puesto en alerta a la gente que ha estado realizando esta venta clandestina, y al ser reincidentes, ya llegaríamos a lo que viene siendo las sanciones económicas y la clausura temporal del negocio”.

Reveló que hasta el momento llevan saldo blanco en este tema, sin embargo se detectaron alrededor de 5 casos entre Cabo San Lucas y San José del Cabo con la venta de cohetes explosivos en cantidades pequeñas, pero que no cumplieron con los permisos suficientes y necesarios para poder tener venta de productos de este tipo.

“En estos casos se turna al Juzgado Cívico, también interviene Inspección Fiscal y Protección Civil precisamente para darle seguimiento y el aseguramiento a este tipo de materiales. Estos casos se detectaron en la vía pública con vendedores ambulantes”.Indicó que se lleva en conjunto con los cuerpos de seguridad, recorridos aleatorios por todo el municipio para asegurarse que se están cumpliendo las medidas necesarias y suficientes para la venta de pirotecnia en donde la indicación fue únicamente la venta de luces y no explosivos.“Este año queremos que estas fechas decembrinas sean con cero explosivos”.