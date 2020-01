“Detectan durante enero 3 cimbras para pesca en límites de Cabo Pulmo” Pescador

San José del Cabo.- Mario Castro Lucero, pescador oriundo de Cabo Pulmo, destacó que si bien es cierto ya no han tenido la presencia de las grandes y medianas embarcaciones cerca del Parque Nacional de la comunidad depredando las especies, sí detectaron en este mes de enero 3 cimbras en los límites del parque, indicando que desgraciadamente las autoridades correspondientes no cuentan con los recursos necesarios para atender a la inmediatez este tipo de situaciones.

“Lo que cesó fueron los barcos atuneros que se veían allá afuera y con temor de que fueran a tirar las redes adentro pero no las tiraban; acá sí tiraron unas, pero la verdad no impactó y los camaroneros en la parte Norte llegan hasta cierto límite del parque y de ahí se regresan. Hay uno que otro pescador en la noche que quiere venir a sacar sus peces, pero ahí la autoridad y nosotros también tenemos que cooperar. De hecho se detectaron 3 cimbras, dijo el guardaparques que estaban en los límites del parque hace días y necesitaba salir a hacer un rondín y no tenían con qué salir, por lo que le dije a mis chamacos que le ayudaran porque se trata que estén en el agua para que estén vigilando”.

Destacó que desgraciadamente batallan mucho para que las autoridades correspondientes acudan a alguna situación de vigilancia, ya que dijo, los recursos son muy limitados, por lo que señaló que la misma comunidad prestadora de servicios turísticos contribuyen con las autoridades del parque ante cualquier situación, ya que dijo a ellos les interesa que vigilen y protejan el área natural.

“Nos costó mucho a la comunidad el recuperar el parque así como conservarlo, por lo que tenemos que seguir cuidándolo, pero pues realmente también hay muchas amenazas, por lo que siempre nos tenemos que mantener alertas”.