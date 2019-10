Detectan garrapatas en escuelas de Los Cabos, ya fueron fumigadas informa Rene Hernández Jefe de Servicios Regionales de la SEP

San José del Cabo.- Rene Hernández, Jefe de los Servicios Regionales de la Secretaria de Educación Pública dio a conocer que en escuelas de Los Cabos se detectó la presencia de garrapatas, sobre todo en los planteles que sirvieron de albergues en las pasadas lluvias.

Explicó que los directores de dichas escuelas donde se observo la presencia de mencionadas plagas, reportaron a las autoridades por lo que fue necesario realizar acciones de fumigaciones para erradicar el problema que pudo haberse salido de control.

“En Los Cabos tuvimos hace una semana que el director Julio Tinajero de la escuela Jacinto Rochin del turno matutino a bien me aviso que tenia un problema de garrapatas y esto fue derivado de refugiar algunas personas las pasadas lluvias, finalmente yo no podía estar esperando quien tuvo la culpa o no, inmediatamente con la jurisdicción sanitaria fueron a fumigar, ya que las garrapatas son un problema serio, teníamos que controlar porque pudieron afectar a los niños, también en el ejido San José nos reportan otros insectos, por lo que tendremos que contratar los servicios profesionales para fumigar toda el áreas”.