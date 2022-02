Detectan irregularidades por mil 300 mdp en construcción de Tren Maya

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su informe de la Cuenta Púbica 2020, reportó irregularidades por mil 300 millones de pesos en la construcción del Tren Maya.

Además, el monto de la inversión total estimada entre 2019 y 2021 se incrementó en 26.9 por ciento, al pasar de 141 mil 020 millones a 178 mil 984 millones de pesos (mdp).

El informe detalla que del convenio FTM/C/001/2020 con FTM, se pagaron 650 millones 091 mil pesos a Fonatur Tren Maya (FTM) con cargo en la partida de gasto 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, aun cuando no se recibió algún bien o servicio que justificara el gasto.

Además, Fonatur no reportó 382 millones 316 mil pesos del Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” en la Cuenta Pública 2020, los cuales se pagaron en 2020 y significaron flujo de efectivo en ese ejercicio.

También faltan por aclarar 100 millones 458 mil pesos en la construcción de la plataforma y vía correspondientes al Tramo 4, Izamal-Cancún, en los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo fueron encontrados 50 millones 243 mil de pesos en la construcción de la plataforma y vía correspondientes al tramo 1 de Palénque-Escárcega, en los estados de Chiapas y Campeche; de 25 millones 800 mil en el tramo 2, de Excárcega-Calkini en Campeche; y de 21 millones 006 mil en el tramo 3 de Calkini-Izamal, en los estados de Campeche y Yucatán.

La ASF determinó que 11 millones 763 mil 849 pesos están pendientes de aclarar por indemnizaciones y decretos expropiatorios de diversos predios.

En el informe de la Cuenta Pública hay observaciones por las adjudicaciones directas que se realizaron sin justificación, en lugar de convocar a licitaciones públicas .

La ASF señaló que el proyecto del Tren Maya se realiza de manera desarticulada debido a que no se dispone de un programa para planear las acciones de su construcción, así como de los recursos para lograr un desarrollo sustentable y cuidado al medio ambiente.

En el documento, advierte que “de no corregir las debilidades encontradas, incrementa el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico, detonar el desarrollo turístico incluyente en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente en la zona y propiciar el ordenamiento territorial”.