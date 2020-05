Detectan presencia de pangas pescando con chinchorro en Punta Pescadero y el Cardonal

Que esperan las autoridades para poner orden, aseveró el diputado Carlos José Van Wormer

La Paz.- A 10 días de que hiciera un enérgico llamado a la Conapesca para detener la pesca irracional de marlin y dorado en la zona de Cabo Pulmo y a una semana de haber emitido un pronunciamiento al respecto, el diputado local Carlos José Van Wormer, presidente de la Comisión Permanente de Comercio y Turismo del Congreso local denunció la presencia de pangas que se localizaron entre Punta Pescadero y el Cardonal pescando con chinchorro y llevándose varias especies marinas, cuando los puertos están cerrados, situación totalmente irregular.

“Se ubicaron cerca de los arrecifes donde crece el pescado, donde básicamente es la cuna del pescado y esa zona es acabar con todo no tener ningún sentido de que es la preservación de la especie, de que es un daño ecológico grande, es gente que no tiene consideración son 8 pangas que vienen del norte de mulegé y no se con que permiso estén pescando ahorita que están los puertos cerrados que no hay vigilancia, se es muy obvio el contubernio que existe de la autoridad con esta gente”.

Subrayó que no lo están haciendo para subsistir ni para dar de comer a la gente necesitada en esta pandemia, sino por negocio, no se vale, hecho que fue denunciado por vecinos de Punta Pescadero y el Cardonal, con lo cual queda claro que no hay ningún tipo de vigilancia, además señaló el diputado local que dio aviso a las autoridades en la entidad y en respuesta le dijeron que tal vez hasta este miércoles o jueves acudan al lugar.

Lo más grave, recalcó es que están utilizando chinchorro que es un arte de pesca que está prohibido porque atrapa a todos los animales marinos, además luego se quedan en el mar y luego ahí se enredan las ballenas y lobos marinos, dejarlas al mar es una trampa de muerte.

“Presenté un exhorto sobre esta depredación marina la semana pasada y no hicieron absolutamente nada las autoridades nada no se que mas podemos hacer, vamos a tener que empezar como autodefensas a cuidar nuestros mares, vamos a tener que empezar vigilar nosotros porque las autoridades no lo están haciendo la gente está harta de todos estos atropellos, me informan para que alce la voz como representante popular de ellos tengo que alzar la voz y pedirle a las autoridades pero las autoridades no están escuchando la voz del pueblo”, recalcó.

Insistió en que no hay permiso para la actividad comercial más que para el consumo local pero lo más grave que utilizan mallas agalleras y chinchorros que están prohibidos, por lo que hizo un enérgico llamado a la Profepa, a Conapesca y a la Marina de que tomen cartas en el asunto.