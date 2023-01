Detective anónimo lanza podcast sobre feminicidio de Shanquella en Los Cabos

A casi tres meses del feminicidio de Shanquella Robinson, turista extranjera que viajó al destino turístico de Los Cabos y fue declarada muerta en una lujosa villa, una detective privado, cuya identidad permanece en el anonimato, creó un podcast que revela detalles de su asesinato, ocurrido el pasado 29 de octubre del 2022.

La página de Facebook “The Missed and Missing”, que se define como un podcast que explora casos de personas desaparecidas y asesinos en serie, realizó una publicación el pasado 13 de enero en la que menciona que su primer episodio es el caso de la joven estadounidense Shanquella Robinson.

Hasta el momento se desconoce si el video que circuló en redes sociales es considerado por las autoridades como una prueba pericial en la carpeta de investigación que se inició para esclarecer el caso. El contenido del video muestra gráficamente la agresión a la joven por parte de otra mujer, señalada como su “amiga”.

Viewer Discretion Advised. This is a video of Shanquella Robinson naked disoriented, and fighting. She was later killed in Mexico while vacationing with “friends”. Please choose your friends wisely, this is sickening.#fighting #ShanquellaRobinson #shanquellarobinsonvideo pic.twitter.com/mKyMbaAAFp

