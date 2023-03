Semanalmente se detienen a 20 personas en alcoholímetros

En la más reciente reunión de Grupo Madrugadores, Jesús Antonio Gómez Rodríguez, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, informó que debido a los operativos de alcoholimetría se han detenido semanalmente a 20 personas, todo con la intención de disminuir los accidentes de tránsito.

“Nosotros por nuestra parte hemos estado instalando los operativos de alcoholimetría tanto en los accesos y salidas de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Semanalmente hemos tenido detenidos por estos operativos alrededor de 15 a 20 personas detenidas y puestas por faltas administrativas”, expresó Gómez Rodríguez.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos, queda prohibido para un conductor manejar un vehículo con influencia alcohólica o bajo la acción de cualquier enervante o estupefaciente, no cumplir con esta restricción la persona podrá tener una infracción que va de 20 a 80 Umas, es decir, una sanción que va de dos mil a ocho mil 299 pesos mexicanos.

Durante la reunión de seguridad pública y empresarios de Los Cabos se hizo la petición a las autoridades sobre la necesidad de que la carretera Transpeninsular cuente con más presencia policial, no obstante, Gómez Rodríguez recalcó que el tramo carretero de San José del Cabo a Cabo San Lucas no está municipalizado, es decir que el gobierno municipal no puede colocar a sus elementos de policía.

Por lo anterior, tendrá el apoyo de elementos de Guardia Nacional División Carretera, no obstante, el director de Seguridad Pública de Los Cabos indicó que a través de las cámaras del Centro de Control y Monitoreo C2, se emiten las alertas cuando ocurra un accidente vial, pero al ser un tramo federal no tienen la facultad de sancionar.

“Incluso, hay ciertos tramos dentro de San José del Cabo que sigue estando sin municipalizar.Actualmente, se hizo un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el municipio de Los Cabos para instalar señalética de control de velocidad en todo el tramo Transpeninsular como también poner reductores de velocidad como topes y vibradores con la finalidad de generar esta reducción, falta llegar al convenio que nos permita a nosotros sancionar a todos los usuarios de vehículos y con esto disminuir los incidentes que se generan en estos tramos”.

Cabe recordar que dicho convenio fue en beneficio para que el ayuntamiento pueda interactuar con proyectos para beneficiar la movilidad, por lo que desde hace, aproximadamente, ocho meses las autoridades municipales realizaron un análisis para determinar dónde se necesitarán las barreras de protección laterales, dispositivos de reducción de velocidad, arcos de sensores de radares, mismos que serán instalados en los próximos meses.

Finalmente, el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos aludió que la municipalización es un proceso que tomará su tiempo y que no depende de dicha corporación policiaca, sin embargo, destacó que municipalizar la carretera Transpeninsular implica también la implementación de recurso para el mantenimiento de todo el tramo carretero, por lo que desconoce si el municipio cuente con dicho presupuesto.