Detienen a 3 presuntos responsables de la masacre de la familia LeBaron;

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en las primeras horas de este domingo se logró la detención de varios individuos presuntamente involucrados en la muerte de nueve integrantes de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora.

Sin especificar el número de detenidos, la dependencia federal explicó que en el operativo se contó con la participación del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

En un comunicado, detalló que el Ejército y la Policía Federal Ministerial lograron la detención de un presunto participante en los hechos señalados, en noviembre pasado, lo que permitió la detención de más personas.

La FGR agregó que, de conformidad con los convenios y las solicitudes de colaboración gestionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembros del Buro Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) en compañía de funcionarios y Agentes de la Fiscalía participan en las indagaciones.

La muerte de los nueve miembros de la familia mexicanaestadunidense LeBaron ocurrió el 4 de noviembre pasado, cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y asesinaron a un grupo de mujeres y menores de edad en los límites de Sonora con Chihuahua.

Por Gloria Islas y Martín Takagui

Notimex.- Por otro lado, esta misma mañana, entre gritos “!Todos somos LeBarón!, la familia que perdió a nueve de su integrantes asesinados el pasado 4 de noviembre marcha y entona la canción “Amor Eterno”, de Juan Gabriel.

“Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de …”, cantaban con sentimiento y algunos con lágrimas.

Ataviados de blanco en su mayoría reclaman seguridad para México y que no se repitan más casos como los sufridos por la familia LeBarón.

Rodeados por más contingentes que marchan, les hacen saber que no están solos y seguirán en la lucha porque la estrategia de abrazos y no balazos no funciona.

Julián LeBarón encabeza el contingente de su familia, quien al igual que todos los de su grupo, entona Amor eterno y también el grito: ¡México, México, México ”.