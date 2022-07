Detienen a hombre que agredía a mujer en un auto en NL

Un hombre, identificado como Jesús “N”, fue detenido por elementos de Seguridad Pública de Escobedo en Nuevo León, luego de que se le exhibiera en redes sociales agrediendo a una mujer dentro de un automóvil.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió en sus redes sociales un video en el que se observa a una mujer que es agredida por un sujeto.

“¿Estás bien amiga?”, preguntó la mujer que grabó el video. En respuesta, la víctima contestó que no y el hombre que la tenía sometida del cabello le contestó con groserías y luego aceleró para darse a la fuga.

La denunciante difundió el video en redes sociales: “Hoy me tocó ver en la colonia Girasoles 4to sector en Escobedo, calle Álamo como un “hombre” agredía a una chica y la policía nunca llegó, no tengo palabras para expresar el miedo espero y la chica esté bien”.